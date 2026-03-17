Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Camp-de-Carthagène et Mer Mineure
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

Los Alcazares
174
Torre-Pacheco
117
San Pedro del Pinatar
47
Fuente Alamo de Murcia
54
Montrer plus
11 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans San Javier, Espagne
Villa 3 chambres
San Javier, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 166 m²
Villa éclatante offrant piscine privée, jardin charmant et terrasse sur le toit, située dans…
$376,892
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 2 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 2 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Villa fantastique avec piscine, située dans un complexe prestigieux avec un lagon de plage, …
$342,525
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 169 m²
Villa splendide avec piscine, vaste terrasse sur le toit et parking privé situé dans un refu…
$359,708
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
AuraAura
Villa 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Villa 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Villa raffinée avec piscine privée, terrasse baignée de soleil sur le toit et intérieurs de …
$449,062
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Villa 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 231 m²
Villa haut de gamme avec accès à un complexe de golf, piscine privée et jardin charmant, sit…
$571,638
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans San Javier, Espagne
Villa 3 chambres
San Javier, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 125 m²
Villa fantastique avec piscine privée, terrasse sur le toit et espace de vie à aire ouverte,…
$457,081
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Villa incroyable avec une piscine privée, une terrasse ensoleillée sur le toit et un espace …
$372,309
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 183 m²
Villa incroyable avec une vue panoramique, une piscine privée et une cour luxuriante située …
$376,892
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 144 m²
Charmante villa massive avec piscine privée, terrasse anglaise et finitions luxueuses située…
$949,675
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans Murcie, Espagne
Villa 3 chambres
Murcie, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Villa de luxe avec une terrasse ensoleillée sur le toit, une piscine privée et des jardins l…
$308,158
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Villa opulente et clé en main avec terrasse sur le toit, située dans une station balnéaire a…
$449,062
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Caractéristiques des propriétés en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller