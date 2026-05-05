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Bord du lac Maisons à vendre en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

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Fuente Alamo de Murcia
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Los Alcazares
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Torre-Pacheco
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San Pedro del Pinatar
253
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3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Villa 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Villa brillante avec piscine privée, grande terrasse, jardin, sous-sol et vue imprenable sur…
$648,191
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Villa 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 317 m²
Nombre d'étages 1
Magnifique villa spacieuse avec grande terrasse, grand jardin et piscine privée, située à pr…
$518,965
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Duplex 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Duplex 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Duplex sophistiqué au dernier étage avec terrasse privée sur le toit, piscine et vue sur la …
$404,106
T.V.A.
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Types de propriétés en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure

villas
chalets
bungalows
maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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