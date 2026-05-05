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Piscine Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

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1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Duplex 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Duplex sophistiqué au dernier étage avec terrasse privée sur le toit, piscine et vue sur la …
$404,106
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Caractéristiques des propriétés en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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