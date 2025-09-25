Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Espagne
  3. Camp-de-Carthagène et Mer Mineure
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Garage

Bungalows avec garage à vendre en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

Los Alcazares
24
San Pedro del Pinatar
60
Torre-Pacheco
20
Carthagène
8
2 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Bungalow 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Sol 2/2
$354,000
Bungalow 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Bungalow 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Sol 1/2
$318,589
Caractéristiques des propriétés en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
