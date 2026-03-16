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Appartements Piscine à vendre en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

Los Alcazares
421
San Pedro del Pinatar
296
Torre-Pacheco
204
Carthagène
124
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Appartement 2 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Appartement 2 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Sol 3
Appartement citadin captivant avec accès à pied vers la plage, cuisine designer et piscine d…
$269,392
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Appartement 2 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Sol 1
Appartement moderne au niveau intermédiaire avec terrasse situé à côté d’un parcours de golf…
$342,759
T.V.A.
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Types de propriétés en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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