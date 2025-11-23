Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Calp
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Calp, Espagne

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Calp, Espagne
Studio 1 chambre
Calp, Espagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 7/12
Studio by the sea in Calpe — completely renovated and ready to move in! Are you looking for…
$196,221
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller