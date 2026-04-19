Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Calp
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Calp, Espagne

2 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Calp, Espagne
Duplex 3 chambres
Calp, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 234 m²
Azure Icons by TM est situé en première ligne de la plage de La Fossa à Calpe, avec deux acc…
$1,55M
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Calp, Espagne
Duplex 3 chambres
Calp, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 233 m²
Azure Icons by TM est situé en première ligne de la plage de La Fossa à Calpe, avec deux acc…
$2,01M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller