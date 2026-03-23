Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Callosa de Segura
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Callosa de Segura, Espagne

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Callosa de Segura, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Callosa de Segura, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 161 m²
Nombre d'étages 3
Immense maison de ville moderne avec un toit, garage individuel et piscine privée, entourée …
$402,951
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller