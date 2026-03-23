Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Callosa de Segura
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Callosa de Segura, Espagne

Attique Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Callosa de Segura, Espagne
Penthouse 3 chambres
Callosa de Segura, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 448 m²
Sol 3/3
Penthouse exclusif de luxe haut de gamme avec piscine privée et grande terrasse sur un terra…
$1,78M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 chambres dans Callosa de Segura, Espagne
Penthouse 3 chambres
Callosa de Segura, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 235 m²
Sol 3/3
Incroyable penthouse spacieux avec grande terrasse sur le toit, piscine communautaire et sal…
$628,979
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller