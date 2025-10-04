Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Cadix, Espagne

Hôtel 4 986 m² dans Olvera, Espagne
Hôtel 4 986 m²
Olvera, Espagne
Surface 4 986 m²
Sol 3/3
A rare chance to acquire a fully operational hotel in Olvera, one of the most picturesque “P…
$8,79M
Hôtel 160 m² dans Tarifa, Espagne
Hôtel 160 m²
Tarifa, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 160 m²
Located on the ground floor of the Parque Feria building is this Hostel Boutique. Count with…
$488,138
