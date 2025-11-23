Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétés d'investissement à vendre en Barcelonais, Espagne

A supermarket in the elite zone, Barcelona dans Barcelone, Espagne
A supermarket in the elite zone, Barcelona
Barcelone, Espagne
Surface 298 m²
Commercial real estate with a tenant - the most popular supermarket chain in Catalonia speci…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Dental clinic in the center of Barcelona dans Barcelone, Espagne
Dental clinic in the center of Barcelona
Barcelone, Espagne
Surface 330 m²
Commercial premises in the elite district of Barcelona with a tenant - a Dental Clinic. T…
$758,546
Laisser une demande
Residential building for sale in Barcelona (Gothic Quarter) dans Barcelone, Espagne
Residential building for sale in Barcelona (Gothic Quarter)
Barcelone, Espagne
Surface 1 788 m²
Residential building for sale in Barcelona (Gothic Quarter) – €6.5M A unique opportunity …
$7,58M
Laisser une demande
