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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Îles Baléares, Espagne

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5 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans ses Salines, Espagne
Duplex 3 chambres
ses Salines, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 233 m²
Allure of Sant Jordi by TM est situé à Colonia de Sant Jordi, à 300 mètres des plages d'Els …
$1,02M
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Duplex 3 chambres dans ses Salines, Espagne
Duplex 3 chambres
ses Salines, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 229 m²
Allure of Sant Jordi by TM est situé à Colonia de Sant Jordi, à 300 mètres des plages d'Els …
$945,334
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Duplex 3 chambres dans ses Salines, Espagne
Duplex 3 chambres
ses Salines, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 284 m²
Allure of Sant Jordi by TM est situé à Colonia de Sant Jordi, à 300 mètres des plages d'Els …
$1,06M
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Duplex 3 chambres dans ses Salines, Espagne
Duplex 3 chambres
ses Salines, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 289 m²
Allure of Sant Jordi by TM est situé à Colonia de Sant Jordi, à 300 mètres des plages d'Els …
$1,03M
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Duplex 3 chambres dans ses Salines, Espagne
Duplex 3 chambres
ses Salines, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 278 m²
Allure of Sant Jordi by TM est situé à Colonia de Sant Jordi, à 300 mètres des plages d'Els …
$1,06M
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Caractéristiques des propriétés en Îles Baléares, Espagne

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