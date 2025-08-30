Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Îles Baléares
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Îles Baléares, Espagne

Santa Ponsa
22
Palma de Mallorca
13
Andratx
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Minorque, Espagne
Appartement
Minorque, Espagne
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
$286,034
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Îles Baléares

penthouses
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Îles Baléares, Espagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller