Mountain View Maisons à vendre en Bas-Guadalentin, Espagne

Alhama de Murcia
59
Mazarron
13
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Alhama de Murcia, Espagne
Villa 3 chambres
Alhama de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Villa toute neuve de 3 chambres avec piscine privée à Mazarrón Country Club Mazarrón est sit…
$293,686
