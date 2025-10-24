Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Andalousie
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Jardin

Chalets avec jardin à vendre en Andalousie, Espagne

Marbella
5
Malaga
14
Estepona
5
13 propriétés total trouvé
Chalet dans Estepona, Espagne
Chalet
Estepona, Espagne
Surface 166 m²
New Development: Prices from € 580,000 to € 590,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$577,155
Laisser une demande
Chalet dans Estepona, Espagne
Chalet
Estepona, Espagne
Surface 101 m²
New Development: Prices from € 409,000 to € 688,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$406,994
Laisser une demande
Chalet dans Marbella, Espagne
Chalet
Marbella, Espagne
Surface 412 m²
New Development: Prices from € 1,495,950 to € 1,849,950. [Beds: 3 - 3] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,48M
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Chalet dans Estepona, Espagne
Chalet
Estepona, Espagne
Surface 156 m²
New Development: Prices from € 439,000 to € 798,500. [Beds: 3 - 4] [Baths: 3 - 4] [Built siz…
$436,847
Laisser une demande
Chalet dans Marbella, Espagne
Chalet
Marbella, Espagne
Surface 298 m²
New Development: Prices from € 1,602,000 to € 1,934,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 3 - 4] [Built…
$1,59M
Laisser une demande
Chalet dans Marbella, Espagne
Chalet
Marbella, Espagne
Surface 180 m²
New Development: Prices from € 800,000 to € 850,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$796,076
Laisser une demande
ResideReside
Chalet dans Benalmadena, Espagne
Chalet
Benalmadena, Espagne
Surface 178 m²
New Development: Prices from € 486,000 to € 586,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 4 - 4] [Built siz…
$483,616
Laisser une demande
Chalet dans Mijas, Espagne
Chalet
Mijas, Espagne
Surface 181 m²
New Development: Prices from € 598,000 to € 598,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 4 - 4] [Built siz…
$595,067
Laisser une demande
Chalet dans Estepona, Espagne
Chalet
Estepona, Espagne
Surface 145 m²
New Development: Prices from € 462,372 to € 532,051. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built siz…
$460,104
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Chalet dans Marbella, Espagne
Chalet
Marbella, Espagne
Surface 243 m²
New Development: Prices from € 1,025,000 to € 1,217,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,00M
Laisser une demande
Chalet dans Benahavis, Espagne
Chalet
Benahavis, Espagne
Surface 365 m²
New Development: Prices from € 975,000 to € 1,390,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built s…
$970,218
Laisser une demande
Chalet dans Marbella, Espagne
Chalet
Marbella, Espagne
Surface 307 m²
New Development: Prices from € 699,000 to € 749,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$699,691
Laisser une demande
Chalet dans Estepona, Espagne
Chalet
Estepona, Espagne
Surface 205 m²
New Development: Prices from € 2,550,000 to € 2,550,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$2,54M
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Andalousie, Espagne

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
