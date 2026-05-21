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Bâtiments de fabrication en Andalousie, Espagne

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Olive Oil Production Plant - €10 Million. Annual profitability exceeding 15%! dans Cordoue, Espagne
Olive Oil Production Plant - €10 Million. Annual profitability exceeding 15%!
Cordoue, Espagne
Plante de production d'huile d'olive à vendre — 10 millions d'eurosRentabilité annuelle supé…
$11,73M
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Fabrication 865 m² dans Tarifa, Espagne
Fabrication 865 m²
Tarifa, Espagne
Nombre de salles de bains 1
Surface 865 m²
The great nave consisting of three floors in Polígono La Vega, the main street with a view o…
$781,020
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Fabrication 1 100 m² dans Estepona, Espagne
Fabrication 1 100 m²
Estepona, Espagne
Surface 1 100 m²
A great ship for your company. Everything is ready to start. Excellent location with traffic…
$1,38M
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