Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Altea
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Altea, Espagne

;
1 propriété total trouvé
Duplex 4 chambres dans Altea, Espagne
Duplex 4 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 152 m²
Appartement Duplex moderne de 4 chambres avec vue sur la mer à Altea Située à Altea, une vil…
$701,799
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller