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Mountain View Maisons à vendre en Alméria, Espagne

Vera
42
1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Mojacar, Espagne
Duplex 3 chambres
Mojacar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 163 m²
Duplex de plage sophistiqué avec piscine à débordement, salle de sport raffinée, centre spa,…
$769,821
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Types de propriétés en Alméria

villas
bungalows
maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en Alméria, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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