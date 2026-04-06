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Piscine Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Alméria, Espagne

2 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Mojacar, Espagne
Duplex 3 chambres
Mojacar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 163 m²
Duplex de plage sophistiqué avec piscine à débordement, salle de sport raffinée, centre spa,…
$769,821
T.V.A.
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Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Duplex 3 chambres dans Mojacar, Espagne
Duplex 3 chambres
Mojacar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 163 m²
Sol 1
Duplex de plage sophistiqué avec piscine à débordement, salle de sport raffinée, centre spa,…
$771,110
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Alméria, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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