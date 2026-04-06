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Mountain View Appartements à vendre en Alméria, Espagne

Vera
75
El Ejido
13
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3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Mojacar, Espagne
Appartement 2 chambres
Mojacar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Nombre d'étages 2
Appartement au rez-de-chaussée splendide avec jardin privé situé en bord de mer dans un comp…
$439,036
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Appartement 3 chambres dans Vera, Espagne
Appartement 3 chambres
Vera, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Nombre d'étages 5
Appartement au rez-de-chaussée brillant avec un joli jardin, piscine de style resort et espa…
$309,761
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Vera, Espagne
Appartement 2 chambres
Vera, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Nombre d'étages 5
Appartement raffiné au rez-de-chaussée avec une cour privée, piscine intérieure chauffée et …
$328,413
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Types de propriétés en Alméria

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Alméria, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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