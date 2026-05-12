Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Alicante
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrain de golf

Villas près du club de golf à vendre en Alicante, Espagne

;
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Alicante, Espagne
Villa 4 chambres
Alicante, Espagne
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 786 m²
Sol 2/2
Villa haut de gamme prête pour clés et luxueuse avec une grande terrasse sur le toit, un jar…
$2,78M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Alicante, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller