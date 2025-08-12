Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Alicante
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Alicante, Espagne

propriété commerciale
101
des bureaux
4
entrepôts
3
5 propriétés total trouvé
Hôtel 12 000 m² dans Alicante, Espagne
Hôtel 12 000 m²
Alicante, Espagne
Chambres 101
Nombre de salles de bains 101
Surface 12 000 m²
The international airport of Alicante is located at 25 km and the tram station at 300 meters…
$12,30M
Hôtel 4 650 m² dans Alicante, Espagne
Hôtel 4 650 m²
Alicante, Espagne
Surface 4 650 m²
Spacieux, l'Hôtel*** sur la première ligne de la mer, à seulement 40 minutes de l'aéroport d…
$7,14M
Hôtel dans Alicante, Espagne
Hôtel
Alicante, Espagne
Nombre de pièces 17
Chambres 16
Nombre de salles de bains 17
(RU) ---------------------------------------------------------------------------------------…
$1,39M
Hôtel 3 240 m² dans Alicante, Espagne
Hôtel 3 240 m²
Alicante, Espagne
Chambres 50
Surface 3 240 m²
3* hotel in Alicante. It's located on the second line of the beach, ONLY 100 metres from the…
$3,15M
Hôtel 5 000 m² dans Alicante, Espagne
Hôtel 5 000 m²
Alicante, Espagne
Chambres 47
Surface 5 000 m²
Bâtiment en construction à vendre. 30% du bâtiment reste à terminer. Le bâtiment est proche …
$4,00M
