  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Alicante
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Appartements à vendre en Alicante, Espagne

Torrevieja
1225
Benidorm
415
Alicante
287
la Marina Baixa
1323
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Appartement 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 45 m²
Sol 5/5
For sale penthouse 5/5 floor. In the center of Torrevieja, with windows facing the lunch dir…
$131,898
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
