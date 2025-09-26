Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Adeje
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Adeje, Espagne

villas
51
bungalows
4
maisons de ville
16
duplex
12
87 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 3 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
For sale villa located in the elite area of El Madroñal, Costa Adeje. The villa is completel…
$933,923
Maison de ville 1 chambre dans Miraverde, Espagne
Maison de ville 1 chambre
Miraverde, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Un bel appartement au 3ème étage dans le complexe Orlando à Torviscas. La propriété comprend…
$364,997
Villa 5 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 5 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$2,14M
Duplex 2 chambres dans Miraverde, Espagne
Duplex 2 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Duplex for sale at Villas Fañabe at Costa Adeje. Fully renovated, consists of a spacious liv…
$516,888
Villa 3 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 248 m²
jardin, terrasse, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$3,14M
Duplex 5 chambres dans Miraverde, Espagne
Duplex 5 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
$513,538
Maison de ville 3 chambres dans Miraverde, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Miraverde, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Maison de ville dans le complexe Oasis Fañabe. Un quartier populaire, à distance de marche d…
$487,692
Bungalow 2 chambres dans Adeje, Espagne
Bungalow 2 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
On sale is a bungalow located in the Adeje zone.The bungalow consists of: 2 bedrooms, 1 bath…
$350,139
Bungalow 2 chambres dans Miraverde, Espagne
Bungalow 2 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Ce charmant bungalow comprend deux chambres, une salle de bains et des toilettes séparées. L…
$507,238
Villa 4 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 4 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
Villa 4 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 4 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 564 m²
For sale two-story villa in the Roque del Conde area, Costa Adeje . The villa has a pool of …
$881,059
Villa 5 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 5 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
jardin, terrasse, terrasse sur le toit, garage, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$3,14M
Villa 3 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 157 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$2,03M
Villa 3 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée, vue sur la montagne, balcon
$2,05M
Villa 5 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 5 chambres
Adeje, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 506 m²
Nouvelle villa à vendre donnant sur l'océan dans la région de Roque Del Conde. Villa avec pi…
$1,86M
Villa 3 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
jardin, terrasse, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$685,822
Duplex 2 chambres dans Adeje, Espagne
Duplex 2 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine commune
$838,981
Villa 4 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 4 chambres
Miraverde, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 192 m²
Nombre d'étages 3
4 bedroom Villa This fully furnished luxury villa is located in one of the best areas in th…
$781,886
Villa 4 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 4 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 210 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$2,09M
Villa 5 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 5 chambres
Miraverde, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 515 m²
Belle villa de 5 chambres à Madroñal, Costa Adeje avec vue sur l'océan et la montagne. La vi…
$2,52M
Villa 5 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 5 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 732 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée, vue sur la montagne
$5,80M
Villa 4 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 4 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 154 m²
jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,03M
Maison de ville 2 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Adeje, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
Maison de ville à Sueño Azul dans la région de Callao Salvaje avec vue panoramique sur l'océ…
$493,171
Maison de ville 3 chambres dans Miraverde, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Miraverde, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
A vendre maison de ville dans le complexe avec piscine Oasis Fañabé, situé dans l'une des zo…
$767,155
Villa 4 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 4 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 285 m²
Villa à vendre à Roque del Conde avec vue panoramique sur l'océan et la Costa Adeje. Chambre…
$975,383
Maison de ville 4 chambres dans Miraverde, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Miraverde, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Maison de ville dans le complexe Ocean View à San Eugenio Alto, Costa Adeje avec une belle v…
$487,692
Maison de ville 3 chambres dans Miraverde, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 127 m²
For sale apartment in the El Madroñal area at Mirador del Roque. Consists of a spacious livi…
$291,783
Duplex 3 chambres dans Adeje, Espagne
Duplex 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 142 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement
$1,17M
Villa 3 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 3 chambres
Adeje, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 235 m²
Villa élégante et spacieuse à Callao Salvaje avec vue sur l'océan. Villa avec grand terrain,…
$1,02M
