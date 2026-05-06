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Vue sur la mer Maisons à vendre en Koper, Slovénie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Koper, Slovénie
Maison 4 chambres
Koper, Slovénie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
We are selling a superior detached house in Koper, located in a quiet location. The house wa…
$2,28M
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Agence
AGENCIJA Elite
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