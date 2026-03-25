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Chalets à vendre en Slovénie

1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Cerklje na Gorenjskem, Slovénie
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Chalet 3 chambres
Cerklje na Gorenjskem, Slovénie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 114 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ski rénovée près de Krvavec SKI Resort.Gorenjska, Cerklje na Gorenjskem, Ambrož po…
$575,301
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