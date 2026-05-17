Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Arabie saoudite
  3. As Sulayyil
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en As Sulayyil, Arabie saoudite

;
2 propriétés total trouvé
Hôtel 435 m² dans As Sulayyil, Arabie saoudite
Hôtel 435 m²
As Sulayyil, Arabie saoudite
Surface 435 m²
Cet hôtel petit mais fin a été ouvert il y a 14 ans à Szeged, la troisième plus grande ville…
$1,69M
Laisser une demande
Hôtel 1 000 m² dans As Sulayyil, Arabie saoudite
Hôtel 1 000 m²
As Sulayyil, Arabie saoudite
Surface 1 000 m²
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous offrir un hôtel de haute qualité dans u…
$6,47M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller