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Quartier résidentiel Russkaa Sloboda
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Iaroslavl, Russie
depuis
$62,286
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 8
Sloboda russe Ecoquart avec le patrimoine historique du promoteur fédéral Russie Europe.Architecture avec le code culturel de Yaroslavl. Nous construisons non seulement des maisons, mais des environnements pour ceux qui valorisent le patrimoine, le confort et la liberté.La construction du pr…
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Русская Европа
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Complexe résidentiel Bolsaa Medvedica
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Complexe résidentiel Bolsaa Medvedica
Iaroslavl, Russie
depuis
$63,496
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 8
Ville du bonheur !Un plan à grande échelle et une solution architecturale originale forment un environnement d'une nouvelle qualité de vie avec une âme russe !Le premier complexe résidentiel du microdistrict "Russian Sloboda" -« carte d'affaires » de l'ensemble de la zone, le standard d'un n…
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