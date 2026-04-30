Complexe résidentiel Bolsaa Medvedica

Ville du bonheur !

Un plan à grande échelle et une solution architecturale originale forment un environnement d'une nouvelle qualité de vie avec une âme russe !

Le premier complexe résidentiel du microdistrict "Russian Sloboda" -

« carte d'affaires » de l'ensemble de la zone, le standard d'un nouveau mode de vie, ici sont posées idées révolutionnaires dans plusieurs directions:

Produit innovant en immobilier - logement en cascade avec des villas sur le toit

- Nouveau format d'écologisation - Toits verts 100 % habités

- Nouvelle image des façades - échelle urbaine et pays

Le premier complexe résidentiel "Big Bear" - une nouvelle classe d'affaires de confort dans le domaine du développement résidentiel de masse.

L'expérience architecturale vise à créer un nouveau type d'habitation de classe affaires : spectaculaire en apparence, pratique et économe en énergie.

Nous créons une ville dans laquelle une famille, élevant un enfant de la naissance à l'âge adulte, économisera des voyages inutiles dans la ville juste assez de temps pour lui acheter son propre appartement.

Sloboda russe est une ville heureuse de Russie.