  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Iaroslavl
  4. Complexe résidentiel Bolsaa Medvedica

Complexe résidentiel Bolsaa Medvedica

Iaroslavl, Russie
Prix ​​sur demande
;
11
Laisser une demande
ID: 35484
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral central
  • Ville
    Iaroslavl
  • Adresse
    4 j Norskij pereulok, 3 a

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Ville du bonheur !
Un plan à grande échelle et une solution architecturale originale forment un environnement d'une nouvelle qualité de vie avec une âme russe !
Le premier complexe résidentiel du microdistrict "Russian Sloboda" -
« carte d'affaires » de l'ensemble de la zone, le standard d'un nouveau mode de vie, ici sont posées idées révolutionnaires dans plusieurs directions:
Produit innovant en immobilier - logement en cascade avec des villas sur le toit
- Nouveau format d'écologisation - Toits verts 100 % habités
- Nouvelle image des façades - échelle urbaine et pays

Le premier complexe résidentiel "Big Bear" - une nouvelle classe d'affaires de confort dans le domaine du développement résidentiel de masse.
L'expérience architecturale vise à créer un nouveau type d'habitation de classe affaires : spectaculaire en apparence, pratique et économe en énergie.

Nous créons une ville dans laquelle une famille, élevant un enfant de la naissance à l'âge adulte, économisera des voyages inutiles dans la ville juste assez de temps pour lui acheter son propre appartement.
Sloboda russe est une ville heureuse de Russie.

Localisation sur la carte

Iaroslavl, Russie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Russie
depuis
$197,844
Complexe résidentiel Republic
Moscou, Russie
depuis
$291,225
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Moscou, Russie
depuis
$188,880
Complexe résidentiel A101 Vsevolozhsk
Vsevolozhsk, Russie
depuis
$37,271
Complexe résidentiel Rybnaya Derevnya
Kaliningrad, Russie
depuis
$163,007
Vous regardez
Complexe résidentiel Bolsaa Medvedica
Iaroslavl, Russie
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Afficher tout Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Moscou, Russie
depuis
$2,56M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
Surface 62–282 m²
140 objets immobiliers 140
Heatherwick Studio et Paris Classical Architecture apportent leur talent incommensurable à la tâche de reconstruire ce qui était - et sera bientôt - le quartier le plus désirable de Moscou. L'architecture réinvente le patrimoine en audace de réimaginer des façades historiques de longue date …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.5 – 177.4
2,58M – 10,08M
Apartment 2 chambres
101.1 – 281.8
4,15M – 13,74M
Apartment 3 chambres
101.6 – 222.2
3,33M – 13,77M
Apartment 4 chambres
179.9 – 281.6
8,67M – 10,17M
Développeur
MR
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
MR
Langues
English, Русский
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Afficher tout Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Kaliningrad, Russie
depuis
$61,211
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 9
LCD The New City is located in the microdistrict Cosmodemyansky near Kaliningrad. Around — green beds and lakes. From here it is very convenient to go to coastal cities. This area has the necessary infrastructure for a comfortable life. The complex itself is aesthetic, the design is competen…
Agence
Westdream
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Afficher tout Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Lioubertsy, Russie
depuis
$110,160
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 25
Surface 25–84 m²
40 objets immobiliers 40
Emplacement du complexe: Le sentiment d'une maison confortable devrait commencer par l'entrée. Nous avons essayé de fournir toutes les nuances afin que nos ascenseurs répondent aux exigences modernes les plus strictes. Une cour sans voitures, un endroit fermé, sûr, sécurisé avec un accès pra…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
24.7 – 38.2
110,160 – 156,191
Apartment 2 chambres
46.9 – 59.7
191,368 – 215,048
Apartment 3 chambres
68.1 – 84.2
217,090 – 259,269
Développeur
ГК "ФСК"
Laisser une demande
Realting.com
Aller