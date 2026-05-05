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Maisons avec terrasse à vendre en Yantarny, Russie

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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Yantarny, Russie
Maison 2 chambres
Yantarny, Russie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maison d'un étage terrain de 10 acres de IZHS dans le village de Yantarny du propri…
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Agence
Ненахова
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Caractéristiques des propriétés en Yantarny, Russie

avec Piscine
Bon marché
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