  2. Russie
  3. Yantarny
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Yantarny, Russie

1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Yantarny, Russie
Maison 1 chambre
Yantarny, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 49 m²
Nombre d'étages 1
Maison à vendre 49 mètres carrés dans la zone de Lac Sinyavino (settlement Sinyavino) Proche…
$92,199
Caractéristiques des propriétés en Yantarny, Russie

Bon marché
Luxe
