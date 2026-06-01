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Moscou
3
Nijni Novgorod
3
District fédéral de la Volga
31
Oblast de Nijni Novgorod
31
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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Moscou, Russie
Villa 4 chambres
Moscou, Russie
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 350 m²
Nombre d'étages 3
Il n'y a que 6 villas à Lavrushinsky. Ils ont plusieurs étages pour planifier à votre goût, …
$25,30M
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