Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Moscou
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Moscou, Russie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Moscou, Russie
Villa 5 chambres
Moscou, Russie
Chambres 5
Surface 980 m²
Nombre d'étages 6
1 — Entrance 1 — Floor B1+B2 — Apartment number 979.5 m² — Area 5+ — Bedroom XXL — Size   …
$35,26M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Moscou, Russie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller