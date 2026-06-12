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Immobilier commercial en Udelnaya, Russie

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 120 m² dans Udelnaya, Russie
Propriété commerciale 120 m²
Udelnaya, Russie
Surface 120 m²
Numéro d'objet : 1002. Bâtiment séparé de 120m2 avec fenêtres panoramiques, sur un terrain d…
$229,246
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