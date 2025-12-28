Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Kommunarka
  4. Commercial

Immobilier commercial en Kommunarka, Russie

3 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 123 m² dans Kommunarka, Russie
Propriété commerciale 123 m²
Kommunarka, Russie
Surface 123 m²
Bureau confortable sur Prokshino Business Quarter. Situé à la sortie du métro Prokshino (Sok…
$243,682
Laisser une demande
Bureau 1 080 m² dans Kommunarka, Russie
Bureau 1 080 m²
Kommunarka, Russie
Surface 1 080 m²
Sol 11
Numéro d'identification: L6801 Bureaux inachevés Superficie: 1080.1m2 Étage : 11 Hauteur du …
$3,15M
Laisser une demande
Propriété commerciale 137 m² dans Kommunarka, Russie
Propriété commerciale 137 m²
Kommunarka, Russie
Surface 137 m²
Sol 1
Bureau confortable sur Prokshino Business Quarter. Situé à la sortie du métro Prokshino (Sok…
$526,411
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller