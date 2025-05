Village de chalets Otradnaa buhta 20

Terrain sur la rive du lac Otradnoe

_______________.

Lieu:

Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.

→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes en voiture dans le village de Gromovo: hôpital, maternelles, maternelles et écoles, bureau de poste, cafés et magasins, banque et bureaux de poste, MFC, point d'émission "Yandex Market"



Environnement naturel:

→ Lac rassurant, forêt de pins



Communications et infrastructures du village

→ Électricité 15 kW (par décret gouvernemental n° 861)

→ Pipeline

Points de contrôle, sécurité.

→ Zone de repos, quai, glissement pour bateaux

→ Routes larges - chapelure asphaltée, système de drainage ouvert

→ Éclairage des rues

→ Le service du territoire est effectué par la société de services professionnels "Greenline"



Conditions d'achat:

→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels

→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! Sans intérêt pour la première année; jusqu'à 48 mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;

Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine



Garantie:

→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents

→ Le projet est mis en œuvre par FACT.

→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site



Avez-vous besoin d'une zone plus petite ou plus grande? Appelez-nous maintenant et nous le prendrons pour vous sur nos sites!



Présentation possible en ligne du site n° 155. Numéro cadastrale du site: 47:03:0802001:644