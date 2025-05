Complexe résidentiel ZK Skandinavskij

Emplacement du complexe: Loin de l'agitation de la ville, mais pas loin de la capitale - c'est le concept de LCD Scandinave! A seulement 300 m du complexe résidentiel est une immense forêt de Mytischi, qui donnera de l'air propre et frais. A 10 km se trouve le réservoir de Pirogov avec plages, centres de divertissement et yacht-clubs. Accessibilité des transports: 8 min à Medvedkovo, 18 min à Altufiev, 20 min à Bibirevo et seulement 300 mètres à la forêt Mytishchinsky. Restez près de la nature sans vous éloigner de la ville. Infrastructure interne: Scandinave a tout ce dont vous avez besoin pour une vie confortable! A distance de marche - magasins, services de ménage, pharmacies et salons de beauté. Près du grand centre commercial "Borodino", où vous pouvez acheter des épiceries, organiser des magasins à la mode ou dîner dans l'un des restaurants. En 10 minutes d'accessibilité au transport - "Auchan", "Leroy Merlin", Selgros Cash & Carry, centre commercial "Spring" et centre commercial "Juin", club de fitness World Gym. En 20-30 minutes, vous pouvez vous rendre au complexe sportif "Solaris", où vous attendez: karting, location de VTT, laser tag, paintball, airball et billard et pas seulement. Sur le territoire du complexe sera construit un jardin d'enfants municipal pour 240 places et une école pour 500 places. Le territoire de l'écran LCD est clôturé autour du périmètre, formant une cour fermée "sans voitures" - il est sûr, calme et confortable. Marchez sans entrave à l'intérieur de la maison et ne vous inquiétez pas pour les enfants - après tout, les terrains de jeux ne coexistent pas avec la route! La cour devrait être votre endroit préféré, pas votre voiture. Dans toutes les entrées et sur le territoire de l'ensemble du complexe organisé 24 heures sur 24. Vous êtes à la maison et donc en sécurité. Sur le territoire du complexe il y a un complexe de formation moderne. Dans le quartier "Scandinave", les conditions de vie de nos jeunes frères sont aussi pratiques que possible. Dans chaque entrée il y a des spéciaux, où vous pouvez rincer les pattes de vos animaux chamois après avoir marché. Dans chaque entrée du complexe il y a des chambres spéciales où vous pouvez laisser des poussettes et des vélos. Vous n'avez plus à vous soucier de leur sécurité grâce à la surveillance 24 heures sur 24. Des terrains de jeux sécurisés et bien équipés : toboggans, balançoires, escaliers. Les aires de jeux pour enfants sont des zones d'âge. Le principal critère de création d'infrastructures pour les plus jeunes résidents du complexe est la sécurité, qui ne limite pas l'activité des enfants.