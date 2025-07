Village de chalets Saburovo Klab

À propos du village Le village de chalets "Saburovo Club" est un projet exclusif de classe affaires du développeur "FGC", situé dans un coin pittoresque de la région de Moscou, à 10 km de la Ring Road de Moscou le long de l'autoroute vendredi à grande vitesse. Le village combine harmonieusement l'architecture moderne avec des éléments de style scandinave et la convivialité environnementale de matériaux naturels, tels que la brique de face moulée à la main et le bloc céramique. Chalets et amélioration Sur le territoire du village, une superficie de 2,1 hectares, il y a des gîtes d'une superficie de 128,9 à 256 m2 sur des parcelles de 5 à 12 acres. Chaque maison est conçue pour créer un maximum de confort pour ses résidents: des salons spacieux avec la possibilité d'installer une cheminée, des hauts plafonds et des fenêtres panoramiques qui fournissent la lumière naturelle et un sentiment de spacieuseté. Le village est relié aux communications centrales, y compris l'électricité, l'approvisionnement en eau, l'assainissement et le gaz. Le "Saburovo Club" offre aux résidents une intimité et une sécurité : une zone fermée avec une sécurité 24h/24 et un système de surveillance vidéo garantit la paix et la sécurité. Le territoire paysager comprend son propre parc avec des arbors et des zones de barbecue, ce qui crée des conditions idéales pour se détendre dans l'air frais. Infrastructure L'infrastructure développée du quartier fournit tout le nécessaire pour une vie confortable: à proximité immédiate il ya des jardins d'enfants, des écoles, y compris l'école internationale privée L'école internationale de Moscou Rosinka, une école de musique et une école d'art. Pour les amateurs de plein air, des écoles de football, des clubs équestres, des pistes de ski et des centres de fitness tels que la classe mondiale sont disponibles. Les centres de shopping et de divertissement Otrada et Vegas offriront une variété de possibilités de shopping et de divertissement. Accessibilité et environnement des transports Grâce à son emplacement pratique, la route menant à la station de métro "Pyatnitskoe autoroute" prend environ 10 minutes en voiture, ce qui permet un accès rapide à la capitale. Entourant le village de zones vertes, comme le parc forestier Mitinsky et le domaine d'Arkhangelsk, offre un air pur et des paysages pittoresques, créant une atmosphère de vie rurale à proximité de la métropole. Options supplémentaires Les propriétaires de maisons à Saburovo Club peuvent également utiliser la possibilité d'installer un carport élégant et fonctionnel, qui protégera la voiture des précipitations et préservera l'esthétique de l'espace de la maison. État de préparation du projet La première phase du Club Saburovo est prête. Vous pouvez marcher dans la rue et visiter le showroom house, choisir votre chalet préféré et réserver.