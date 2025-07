Club house ZK The LAKE

Emplacement du complexe: Le LAKE Club House, situé à Kapustinsky Parc près de l'étang, intéressera les connaisseurs de silence et d'intimité, mais avec la possibilité de rester au centre des événements. De l'autoroute sans sommeil de la métropole, le LAKE est protégé par les quartiers voisins, les couronnes d'arbres luxuriants et une surface d'eau argentée. L'emplacement près de l'eau vous permet de reconstituer rapidement l'énergie interne. Le plus haut niveau d'architecture, d'intérieurs et d'ingénierie répond aux idées les plus exigeantes sur ce qu'une maison devrait être. Tout cela fait du Lac un véritable lieu de pouvoir. Accessibilité des transports: À seulement 4 minutes de Sviblovo. 12 minutes du Jardin botanique. Jusqu'à TTK 9,2 km et 10,1 km jusqu'à l'anneau de jardin Infrastructure interne: Le monde du style et de l'élégance commence par le Grand Lobby. Vous semblez entrer dans un autre monde et vous voulez vous arrêter pour jeter un oeil détaillé à ce magnifique espace. De hauts plafonds de cinq mètres se précipitèrent, ajoutant une solennité à la pièce. Le soleil brille à travers les vitraux. Il y avait une salle du courrier à l'entrée principale. Dans cette pièce séparée avec boîtes aux lettres, il est confortable de recueillir et de laisser la correspondance. Envoyer et recevoir le colis aide les concierges amis. Il y a une zone de club uniquement pour les résidents. Il comprend le coworking et la salle de jeux pour enfants. La deuxième section dispose de chambres fonctionnelles: un fauteuil roulant, une salle de -les jambes propres, une salle de bains. Toutes les entrées sont situées au niveau du sol - c'est le principe de l'environnement sans barrière. Le système "Smart building" fonctionne dans toute la maison et communique avec le résident en utilisant l'application sur le smartphone. Les lecteurs répondent non seulement à la carte clé électronique, mais aussi à l'étiquette dans le smartphone du locataire. Pour le fait que la zone de la maison plaît à l'œil à tout moment de l'année sont jardiniers, pour les planchers miroirs et la propreté dans les locaux - cliners. La sécurité dans les installations de cette classe devrait être au-dessus. Dans le lac, elle est surveillée de près par diverses caméras de sécurité. En cas d'urgence ou de prévention d'incidents désagréables, un agent de sécurité appelle une équipe d'intervention rapide. Les services d'urgence travaillent également 24 heures sur 24. La rétroaction est garantie en 10 minutes, donc vous n'aurez pas à supporter le problème dans les systèmes d'ingénierie pendant longtemps.