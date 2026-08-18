Club house Klubnyj dom Ilinka 38

Le dernier penthouse avec une terrasse
Un format rare pour les vrais connaisseurs de luxe est un penthouse de deux étages avec une terrasse à 160 mètres de la place Rouge.
Architecture "Ilyinki 3/8" dans le style néoclassique : lignes claires, symétrie, détails qui ne perdent pas de pertinence.
Avantages:
• Terrasse propre
feu de bois
• deux étages
• Fenêtres panoramiques arquées
• fenêtre dans le vestiaire
Le coût du lot est de 1.086.010.000 roubles.
Versements sans intérêt pour 9 mois.
Plus d'informations sur le projet peuvent être trouvées à @RazumovskaRealEstate