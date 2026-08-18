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Club house Klubnyj dom Ilinka 38

Moscou, Russie
depuis
$12,78M
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ID: 39836
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral central
  • Ville
    Moscou
  • Adresse
    Ilyinka Street, 3 8 s 1
  • Métro
    Aleksandrovsky Sad (~ 1000 m)
  • Métro
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 900 m)
  • Métro
    Kitay-gorod (~ 600 m)
  • Métro
    Kuznetsky Most (~ 800 m)
  • Métro
    Lubyanka (~ 600 m)
  • Métro
    Okhotny Ryad (~ 700 m)
  • Métro
    Ploshchad Revolyutsii (~ 200 m)
  • Métro
    Teatralnaya (~ 400 m)

À propos du complexe

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Русский Русский

Le dernier penthouse avec une terrasse

Un format rare pour les vrais connaisseurs de luxe est un penthouse de deux étages avec une terrasse à 160 mètres de la place Rouge.


Architecture "Ilyinki 3/8" dans le style néoclassique : lignes claires, symétrie, détails qui ne perdent pas de pertinence.

Avantages:
• Terrasse propre
feu de bois
• deux étages
• Fenêtres panoramiques arquées
• fenêtre dans le vestiaire

Le coût du lot est de 1.086.010.000 roubles.


Versements sans intérêt pour 9 mois.

Plus d'informations sur le projet peuvent être trouvées à @RazumovskaRealEstate

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Localisation sur la carte

Moscou, Russie
Éducation
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