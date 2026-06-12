  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Pervomajskoe selskoe poselenie
  4. Village de chalets Barinovo

Village de chalets Barinovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$63,888
;
Village de chalets Barinovo
1
Laisser une demande
ID: 38057
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 5795
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 12/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vyborgsky District
  • Ville
    Pervomajskoe selskoe poselenie
  • Adresse
    Kivennapa Podgornoe,

Localisation sur la carte

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Village de chalets Negorod Zanevskij
Imeni Sverdlova, Russie
depuis
$128,529
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$42,597
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$35,954
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$35,330
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$26,833
Vous regardez
Village de chalets Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$63,888
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Village de chalets Barinovo
Village de chalets Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$55,144
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$23,915
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Afficher tout Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Lehtusi, Russie
depuis
$37,989
La nature comme environnement. Le confort est normal. En vente terrain dans le village de chalet fini "Levada". Il s'agit d'une forme de vie dans le pays, où l'environnement naturel est combiné à une infrastructure bien pensée. Il n'y a pas de compagnie de service et pas de frais mensuels ob…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Realting.com
Aller