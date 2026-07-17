Village de chalets Negorod Zanevskij

Cherchez-vous un terrain spacieux, où rien ne distrait de l'important - seule nature, silence et harmonie? Nous l'avons trouvé ! En vente zones spécifiques dans la partie chambre du village de chalet "Negorod Zanevsky"! Appelez-moi ! De telles offres dans la ville apparaissent rarement et les terres trouvent rapidement leurs propriétaires.



Un environnement où tout est clair



C'est le format d'un village de chalet pour ceux qui choisissent non seulement la terre, mais un espace de vie réfléchi avec un résultat clair.

Le projet a déjà été formé : toutes les communications – gaz, eau, électricité 15 kW – sont reliées à chaque site. Les routes, l'éclairage et l'aménagement paysager ont été construits, des solutions d'ingénierie fiables ont été utilisées. Vous achetez un terrain prêt à la construction – sans attentes, coûts cachés et risques techniques.



Sélection rationnelle



Le terrain est situé dans la partie de la chambre, où il y a moins de trafic, plus d'intimité et un environnement contrôlé. Il soutient un style architectural unique, des allées asphaltées soignées et un territoire bien entretenu - sans bruit visuel et construction accidentelle.

Le service est géré par la société de services FACT. Service : commande, réseaux d'ingénierie, sécurité et enjeux actuels sont gérés. Vous ne perdez pas votre temps sur la vie, l'environnement fonctionne pour vous.



Équilibre travail-vie



Fibre optique stable Internet et la logistique pratique vous permettent de maintenir le rythme de travail habituel. En même temps, vous êtes dans un endroit pittoresque - une forêt, des lacs et des zones de loisirs pour la restauration.

A proximité il y a tout pour la famille: écoles, jardins d'enfants, lieux pour la marche, le sport et la communication. C'est un environnement où il est pratique de vivre, pas seulement de venir.



Investissement avec perspective



Acheter un terrain ou une maison à Negorod Zanevsky n'est pas seulement une question de vie aujourd'hui, mais aussi de valeur à long terme. Le développement de l'emplacement et la qualité du projet forment une liquidité stable et le potentiel de croissance des coûts.

Vous investissez dans un environnement qui maintiendra et améliorera votre valeur au fil du temps.



Confort à chaque étape



Avec le développeur "FACT" vous obtenez non seulement un terrain, mais un système de soutien intégré - à partir du moment de la transaction et tout au long de la propriété de l'immobilier. Afin que l'esthétique, la commodité et la valeur des chalets soient préservées année après année, la société de services « FACT ». Le service assure un fonctionnement stable des réseaux d'ingénierie et de l'infrastructure, maintient la commande sur le territoire et fournit un soutien à la clientèle, y compris par une application mobile pratique. L'équipe communautaire est responsable de l'atmosphère de la vie dans les projets : organise des loisirs et des événements, développe une bonne proximité et forme une communauté vivante et confortable de résidents.



Nous vous offrons la possibilité de visionner personnellement. Contactez-nous pour convenir d'un moment pratique et discuter de termes individuels.

