Village de chalets Negorod Toksovo

Il est temps de prendre les bonnes décisions ! Achetez un terrain en FACT avec un bénéfice maximum de 20%! Zones picturales en tranches du propriétaire. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi !



Les ménages et les installations d'aménagement paysager de Negorod Toksovo sont fabriqués dans un style unique inspiré de l'architecture danoise. Ainsi, le projet est un environnement holistique et harmonieux – une combinaison de minimalisme, de fonctionnalité et d'élégance européenne.



→ Zones améliorées de 10 acres avec entrée à chacun d'eux

15 kW, gazoduc principal (communications souterraines)

→ Groupe d'entrée avec point de contrôle, périmètre fermé et surveillé

→ Un réseau de rue et de route pour un mouvement confortable est également pensé: routes asphaltées avec drainage souterrain, avec trottoirs et une piste cyclable, éclairage de nuit est mis en œuvre

→ Le parc forestier adjacent au massif sera un lieu de promenades relaxantes.

→ Il y a une occasion d'acheter une maison prête à l'emploi



Lieu



20 minutes de la Ring Road et MEGA Parnasus sur l'autoroute Novopriozerskoe, à moins d'une heure des quartiers nord de la ville. A proximité de la station de Okhta Park, le complexe de Slope Nord, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. A Toksovo - magasins, restaurants, clubs de sports et d'enfants, écoles et jardins d'enfants.





Conditions d'achat

100% paiement et hypothèque à partir de 6%

→ Installation sans intérêt du propriétaire

→ Une transaction rentable avec un rachat rapide de votre propriété



Garantie:

→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents

→ Le projet est mis en œuvre par FACT.

→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site



Appelez-moi, peut-être en ligne.

Section 21. Numéro cadastrale du site: 47:07:0154001:1316