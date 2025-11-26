Village de chalets Otradnaa buhta 20

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Terrain sur la rive du lac Otradnoe _______________. Lieu: Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga. → Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes en voiture dans le village de Gromovo: hôpital, maternelles, maternelles et écoles, bureau de poste, cafés et magasins, banque et bureaux de poste, MFC, point d'émission "Yandex Market"
Environnement naturel: → Lac rassurant, forêt de pins
Communications et infrastructures du village → Électricité 15 kW (par décret gouvernemental n° 861) → Pipeline Points de contrôle, sécurité. → Zone de repos, quai, glissement pour bateaux → Routes larges - chapelure asphaltée, système de drainage ouvert → Éclairage des rues → Le service du territoire est effectué par la société de services professionnels "Greenline"
Conditions d'achat: → Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels → Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! sans intérêts pendant les six premiers mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération; Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine
Garantie: → Vente directement du propriétaire, il y a des documents → Le projet est mis en œuvre par FACT. → La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site
Avez-vous besoin d'une zone plus petite ou plus grande? Appelez-nous maintenant et nous le prendrons pour vous sur nos sites!
Site de présentation en ligne 145. Numéro cadastral 1: 47:03:0802001:551
Localisation sur la carte
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour