  2. Russie
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
ID: 29833
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 4565
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 02/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vsevolozhsky District
  • Ville
    Leskolovskoe selskoe poselenie
  • Village
    Lehtusi

Éducation
Soins de santé

Autres complexes
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,362
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Afficher tout Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$29,829
Un terrain dans un village paysagé près de deux lacs et une forêt de conifères Lieu:Quartier de Vyborg dans la région de Leningrad, à 85 km de la CAO→ Vous pouvez vous rendre à Saint-Pétersbourg par Primorsky et Vyborg autorouteSocial.importance infrastructure est situé 5 minutes en voiture …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Afficher tout Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$17,883
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
