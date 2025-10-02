  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Village de chalets Levada

Village de chalets Levada

Lehtusi, Russie
depuis
$19,900
;
10
ID: 29829
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 4561
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 02/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vsevolozhsky District
  • Ville
    Leskolovskoe selskoe poselenie
  • Village
    Lehtusi

Localisation sur la carte

Lehtusi, Russie
Éducation
Soins de santé

Posez toutes vos questions
Autres complexes
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$27,936
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Ucastki v Grecuhino
Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$106,161
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$32,673
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
