Village de chalets Lubimovo

IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine

_______________.

Lieu:

Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.

→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 minutes.

→ A distance de marche de Lyubimovo dans le village voisin d'Annolovo vous trouverez: pharmacies, épiceries, distributeurs automatiques de billets

→ A 5 minutes en voiture de Lyubimovo, dans le centre de district de Fedorovskoye, il y a une infrastructure sociale importante: hôpitaux, école, maternelle, succursales bancaires.





Environnement naturel:

R. Izhora, R. Noir (spill)



Communications et infrastructures du village :

→ Electricité 15 kW

Points de contrôle, sécurité.

→ Zone de repos

→ Terrain pour enfants et sportifs

→ Routes larges - chapelure asphaltée, système de drainage ouvert

→ Le service du territoire est effectué par la société de services professionnels "Greenline"



Conditions d'achat:

→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels

→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! Sans intérêt pour la première année; jusqu'à 48 mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;

Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine



Garantie:

→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents

→ Le projet est mis en œuvre par FACT.

→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site



Avez-vous besoin d'une zone plus petite ou plus grande? Appelez-nous maintenant et nous le prendrons pour vous sur nos sites!



Possible présentation en ligne n° 196. Numéro cadastrale du site: 47:26:0108001:10473