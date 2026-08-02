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Immobilier commercial en Naro-Fominsk, Russie

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21 propriété total trouvé
Propriété commerciale 113 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 113 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 113 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$267,459
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Propriété commerciale 100 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 100 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 100 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$237,029
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Propriété commerciale 107 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 107 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 107 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$253,908
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TekceTekce
Propriété commerciale 103 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 103 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 103 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$245,112
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Propriété commerciale 76 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 76 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 76 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$180,684
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Propriété commerciale 78 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 78 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 78 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$184,725
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Propriété commerciale 88 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 88 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 88 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$210,164
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Propriété commerciale 108 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 108 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 108 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$255,572
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Propriété commerciale 86 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 86 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 86 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$203,269
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Propriété commerciale 62 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 62 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 62 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$148,351
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Propriété commerciale 79 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 79 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 79 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$188,529
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Propriété commerciale 78 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 78 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 78 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$186,390
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Propriété commerciale 79 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 79 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 79 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$188,529
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Propriété commerciale 102 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 102 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 102 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$242,497
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Propriété commerciale 113 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 113 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 113 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$268,648
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Propriété commerciale 64 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 64 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 64 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$148,566
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Propriété commerciale 76 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 76 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 76 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$175,788
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Propriété commerciale 109 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 109 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 109 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$258,425
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Propriété commerciale 84 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 84 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 84 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$198,514
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Propriété commerciale 67 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 67 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 67 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$160,238
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Propriété commerciale 96 m² dans Naro-Fominsk, Russie
Propriété commerciale 96 m²
Naro-Fominsk, Russie
Surface 96 m²
Club house classe affaires est un bâtiment de 8 étages, construit sur la technologie de cons…
$227,757
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