Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Mytishchi Urban Okrug
  4. Commercial

Immobilier commercial en Mytishchi Urban Okrug, Russie

;
Mytichtchi
4
24 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 457 m² dans Celobitevo, Russie
Propriété commerciale 457 m²
Celobitevo, Russie
Surface 457 m²
Nombre d'étages 2
Bloc de production et de classement avec un bureau de 456,8 M2. 800 M de Moscou. Vente du dé…
$1,31M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
VSF Group
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Bureau 2 800 m² dans Mytichtchi, Russie
Bureau 2 800 m²
Mytichtchi, Russie
Surface 2 800 m²
Sol 4
Cher locataire, nous vous proposons de louer un bureau de 2800.0 m2 au 4ème étage à des cond…
$54,340
Laisser une demande
Bureau 8 400 m² dans Mytichtchi, Russie
Bureau 8 400 m²
Mytichtchi, Russie
Surface 8 400 m²
Sol 3
Offert à la location 3 étages à BC Quadrum, m Medvedkovo Classe moderne Un bâtiment Bureaux …
$163,019
Laisser une demande
International Property AlertInternational Property Alert
Entrepôt 4 223 m² dans Eremino, Russie
Entrepôt 4 223 m²
Eremino, Russie
Surface 4 223 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5422 Classe "B+" espace d'entrepôt est offert à la location. Lieu:…
$72,677
Laisser une demande
Bureau 2 800 m² dans Mytichtchi, Russie
Bureau 2 800 m²
Mytichtchi, Russie
Surface 2 800 m²
Sol 4
Numéro d'identification: L8611 Il est proposé de louer un bureau au 4ème étage de la Classe …
$50,001
Laisser une demande
Entrepôt 24 543 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 24 543 m²
Lobnia, Russie
Surface 24 543 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 24543 m…
$528,352
Laisser une demande
TekceTekce
Entrepôt 1 500 m² dans Mytishchi Urban Okrug, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5641 L'entrepôt est disponible à la location. Lieu: région de Mosc…
$24,590
Laisser une demande
Entrepôt 5 000 m² dans Mytishchi Urban Okrug, Russie
Entrepôt 5 000 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russie
Surface 5 000 m²
Sol 1
A Classe Une installation de production chauffée B est proposée à la vente. Région de Moscou…
$4,51M
Laisser une demande
Bureau 2 800 m² dans Mytichtchi, Russie
Bureau 2 800 m²
Mytichtchi, Russie
Surface 2 800 m²
Sol 3
Numéro d'identification: L9502 Offert en location de bureaux au 4ème étage de la classe A BC…
$50,001
Laisser une demande
Entrepôt 1 700 m² dans Suharevo, Russie
Entrepôt 1 700 m²
Suharevo, Russie
Surface 1 700 m²
Sol 1
Louez un entrepôt est la solution parfaite pour votre entreprise! Nous offrons un entrepôt …
$27,869
Laisser une demande
Entrepôt 4 320 m² dans Mytishchi Urban Okrug, Russie
Entrepôt 4 320 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russie
Surface 4 320 m²
Sol 1
A Classe C entrepôt froid est offert à la location. Région de Moscou, g Mytishchi, village d…
$59,016
Laisser une demande
Entrepôt 12 987 m² dans Mytishchi Urban Okrug, Russie
Entrepôt 12 987 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russie
Surface 12 987 m²
Sol 1
Vente d'entrepôt de classe A. La hauteur de travail du plafond dans l'entrepôt est de 17 m. …
$28,33M
Laisser une demande
Entrepôt 13 425 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 13 425 m²
Lobnia, Russie
Surface 13 425 m²
Sol 1
Entrepôt de catégorie "A" à louer La superficie totale est de 13 425 m2, y compris: - Mezza…
$289,008
Laisser une demande
Entrepôt 1 500 m² dans Mytishchi Urban Okrug, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L6413 Des locaux de production et d'entreposage sont disponibles à …
$24,590
Laisser une demande
Entrepôt 1 700 m² dans Suharevo, Russie
Entrepôt 1 700 m²
Suharevo, Russie
Surface 1 700 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt chaud de classe B+. Région de Moscou, g Mytishchi, village de Sukha…
$27,869
Laisser une demande
Entrepôt 4 724 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 4 724 m²
Lobnia, Russie
Surface 4 724 m²
Sol 1
La zone d'entreposage est de 4 724 km. d'entre eux: partie administrative et ménage - 451 m2…
$101,696
Laisser une demande
Entrepôt 1 500 m² dans Mytishchi Urban Okrug, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Des entrepôts sont proposés à la location. Lieu: Mo, Mytishchi, D. Abbakumovo. La hauteur du…
$24,590
Laisser une demande
Entrepôt 3 400 m² dans Suharevo, Russie
Entrepôt 3 400 m²
Suharevo, Russie
Surface 3 400 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt chaud d'une superficie de 1700 m2 dans la région de Moscou, Mytishc…
$55,737
Laisser une demande
Entrepôt 24 543 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 24 543 m²
Lobnia, Russie
Surface 24 543 m²
Sol 1
Entrepôt de catégorie "A" à louer La superficie totale est de 24 543 m2, y compris: - Mezza…
$528,352
Laisser une demande
Entrepôt 11 118 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 11 118 m²
Lobnia, Russie
Surface 11 118 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 11 118 …
$239,344
Laisser une demande
Entrepôt 13 425 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 13 425 m²
Lobnia, Russie
Surface 13 425 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 13425 m…
$289,008
Laisser une demande
Entrepôt 1 700 m² dans Suharevo, Russie
Entrepôt 1 700 m²
Suharevo, Russie
Surface 1 700 m²
Sol 1
A louer, un entrepôt chaud de 1500 m2 est proposé. Emplacement: MO, Mytishchi, 20 km de MKAD…
$27,869
Laisser une demande
Entrepôt 11 118 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 11 118 m²
Lobnia, Russie
Surface 11 118 m²
Sol 1
Entrepôt de catégorie "A" à louer La superficie totale est de 11 118 m2, y compris: - Mezza…
$239,344
Laisser une demande
Entrepôt 2 000 m² dans Abbakumovo, Russie
Entrepôt 2 000 m²
Abbakumovo, Russie
Surface 2 000 m²
Sol 1
Hauteur du plafond dans les locaux: P1: 5 mètres, P2 : 3,5 mètres, P3: 5 mètres, P4.5: 3,3 m…
$25,045
Laisser une demande

Types de propriétés en Mytishchi Urban Okrug

des bureaux
entrepôts
Realting.com
Aller