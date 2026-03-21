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Entrepôts à vendre en Mytishchi Urban Okrug, Russie

propriété commerciale
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21 propriété total trouvé
Entrepôt 1 500 m² dans Suharevo, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Suharevo, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
A louer, un entrepôt chaud de 1500 m2 est proposé. Emplacement: MO, Mytishchi, 20 km de MKAD…
$20,894
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Entrepôt 1 500 m² dans Mytishchi Urban Okrug, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5641 L'entrepôt est disponible à la location. Lieu: région de Mosc…
$21,823
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Entrepôt 24 543 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 24 543 m²
Lobnia, Russie
Surface 24 543 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 24543 m…
$492,386
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Entrepôt 3 400 m² dans Suharevo, Russie
Entrepôt 3 400 m²
Suharevo, Russie
Surface 3 400 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt chaud d'une superficie de 1700 m2 dans la région de Moscou, Mytishc…
$49,333
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Entrepôt 4 724 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 4 724 m²
Lobnia, Russie
Surface 4 724 m²
Sol 1
La zone d'entreposage est de 4 724 km. d'entre eux: partie administrative et ménage - 451 m2…
$94,774
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Entrepôt 13 425 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 13 425 m²
Lobnia, Russie
Surface 13 425 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 13425 m…
$269,335
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Entrepôt 1 500 m² dans Mytishchi Urban Okrug, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L6413 Des locaux de production et d'entreposage sont disponibles à …
$21,823
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Entrepôt 1 500 m² dans Suharevo, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Suharevo, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Louez un entrepôt est la solution parfaite pour votre entreprise! Nous offrons un entrepôt …
$20,894
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Entrepôt 1 254 m² dans Eremino, Russie
Entrepôt 1 254 m²
Eremino, Russie
Surface 1 254 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5424 L'entrepôt chauffé de la classe "C" est offert à la location.…
$13,755
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Entrepôt 11 118 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 11 118 m²
Lobnia, Russie
Surface 11 118 m²
Sol 1
Entrepôt de catégorie "A" à louer La superficie totale est de 11 118 m2, y compris: - Mezza…
$223,051
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Entrepôt 1 500 m² dans Mytishchi Urban Okrug, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Des entrepôts sont proposés à la location. Lieu: Mo, Mytishchi, D. Abbakumovo. La hauteur du…
$21,823
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Entrepôt 13 425 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 13 425 m²
Lobnia, Russie
Surface 13 425 m²
Sol 1
Entrepôt de catégorie "A" à louer La superficie totale est de 13 425 m2, y compris: - Mezza…
$269,335
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Entrepôt 4 320 m² dans Mytishchi Urban Okrug, Russie
Entrepôt 4 320 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russie
Surface 4 320 m²
Sol 1
A Classe C entrepôt froid est offert à la location. Région de Moscou, g Mytishchi, village d…
$50,146
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Entrepôt 12 987 m² dans Mytishchi Urban Okrug, Russie
Entrepôt 12 987 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russie
Surface 12 987 m²
Sol 1
Vente d'entrepôt de classe A. La hauteur de travail du plafond dans l'entrepôt est de 17 m. …
$22,66M
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Entrepôt 2 000 m² dans Abbakumovo, Russie
Entrepôt 2 000 m²
Abbakumovo, Russie
Surface 2 000 m²
Sol 1
Hauteur du plafond dans les locaux: P1: 5 mètres, P2 : 3,5 mètres, P3: 5 mètres, P4.5: 3,3 m…
$25,150
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Entrepôt 11 118 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 11 118 m²
Lobnia, Russie
Surface 11 118 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 11 118 …
$223,051
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Entrepôt 4 223 m² dans Eremino, Russie
Entrepôt 4 223 m²
Eremino, Russie
Surface 4 223 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5422 Classe "B+" espace d'entrepôt est offert à la location. Lieu:…
$61,754
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Entrepôt 10 000 m² dans Mytichtchi, Russie
Entrepôt 10 000 m²
Mytichtchi, Russie
Surface 10 000 m²
Sol 1
A Classe C entrepôt froid est offert à la location. Région de Moscou, g Mytishchi, Ugolnaya …
$92,863
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Entrepôt 5 000 m² dans Mytishchi Urban Okrug, Russie
Entrepôt 5 000 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russie
Surface 5 000 m²
Sol 1
A Classe Une installation de production chauffée B est proposée à la vente. Région de Moscou…
$3,83M
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Entrepôt 2 740 m² dans Eremino, Russie
Entrepôt 2 740 m²
Eremino, Russie
Surface 2 740 m²
Sol 1
A louer, un entrepôt de classe "B +" est proposé. Lieu: MO, quartier Mytishchinsky, à 10 km …
$40,047
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Entrepôt 24 543 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 24 543 m²
Lobnia, Russie
Surface 24 543 m²
Sol 1
Entrepôt de catégorie "A" à louer La superficie totale est de 24 543 m2, y compris: - Mezza…
$492,386
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